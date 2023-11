TERNI Inaugurata la nuova sede del Provveditorato agli Studi, a Palazzo Bazzani. Grazie alla sinergia tra Provincia, Ufficio scolastico regionale e Regione, spiega la stessa Provincia, gli uffici scolastici ternani hanno una nuova casa, più moderna, sicura, anche per i dipendenti, e più facilmente accessibile. Il taglio del nastro è stato dato dalla Presidente della Provincia, Laura Pernazza, dall’assessore regionale alla scuola Paola Agabiti e dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto, alla presenza del prefetto Giovanni Bruno, del questore Bruno Failla. La nuova sede è stata ricavata in un’ala di Palazzo Bazzani non più utilizzata dalla Provincia ed il cui ingresso separato si trova in via Saffi, 4. "Quello di oggi è un grande risultato, frutto di una profonda collaborazione tra Provincia, Regione e Ufficio scolastico e che ha registrato un pieno apprezzamento da parte delle direzioni scolastiche e di tutto il mondo della scuola - dichiara Pernazza –. I nuovi uffici trovano sede in una parte di Palazzo Bazzani che la Provincia dopo la riforma Delrio non era più in grado di utilizzare per via della diminuzione di personale e funzioni. È una soluzione molto importante che va a favore delle scuole e delle famiglie" "La Regione ha condiviso e sostenuto pienamente questa operazione perché crede fermamente che la nuova sede del Provveditorato di Terni sia un importante segnale di collaborazione fra le istituzioni", ha detto l’assessore regionale Agabiti.