"L’assemblea legislativa di Palazzo Cesaroni ha approvato la manovra più importante a tutela della sanità pubblica della nostra Regione": lo afferma la consigliera regionale del Pd Letizia Michelini. "Si tratta - spiega in una nota - di un provvedimento coraggioso ed equo, che mette in sicurezza i conti dell’Umbria rispetto ad un’eredità pesante lasciata dalla destra. Destra che, infatti, in queste settimane, si è distinta da un’operazione di distrazione di massa solo per coprire le proprie responsabilità su una gestione fallimentare della sanità e dei conti della Regione. Sono stati infatti continui i tentativi del centrodestra di gettare fumo negli occhi, probabilmente perché consci di aver generato il problema che oggi siamo stati chiamati a risolvere. Ora siamo pronti a lavorare, come fatto fino ad ora, al fianco della presidente Stefania Proietti e della giunta regionale, per avviare la stagione delle riforme - conclude Michelini -, a partire da un Piano socio-sanitario necessario e fin troppo atteso".

"Una manovra necessaria, equa e coraggiosa che tutela le fasce più deboli". Così recita una nota congiunta dei gruppi di maggioranza (Pd, M5s, Avs, Umbria domani-Proietti presidente). "Nella manovra, inoltre - proseguono - non ci sarà l’aumento del bollo auto e l’Irap per le attività produttive, a partire dall’anno prossimo, sarà dello 0,4. Grazie a sindacati, parti datoriali, amministratori che hanno contribuito, con sollecitazioni e istanze, nei tavoli e negli incontri di questi giorni, a ridefinirne il perimetro, ora le caratteristiche del provvedimento approvato oggi in Assemblea legislativa sono di maggiore equità fiscale e minore impatto".