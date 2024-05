Proteste all’assemblea di Belfiore. Zuccarini: "Accusa falsa e tendenziosa"

"Un’accusa falsa e tendenziosa". Non usa mezzi termini il sindaco Stefano Zuccarini, candidato al bis, nel raccontare la sua versione dell’assemblea pubblica di Belfiore, durante la quale la coalizione progressista ha denunciato l’identificazione di due uomini venuti per protestare contro i ritardi della realizzazione della sede del centro sociale. La polemica è divampata sui social e Zuccarini ha preso carta e penna e ha risposto agli attacchi del centrosinistra. "L’accusa cerca di infangare deliberatamente l’operato delle forze dell’ordine che è sempre stato esemplare. Arrivare a strumentalizzare l’operato della polizia e dei carabinieri per beceri fini propagandistici e politici nel maldestro tentativo di ipotizzare inesistenti combutte tra le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale volte a presunte censure o avvalorare deliranti intenti antidemocratici, è semplicemente vergognoso e squalifica il candidato della sinistra che si rende protagonista di queste deliranti affermazioni. Le persone che stavano protestando contro la mancata realizzazione del centro sociale di Belfiore, sono state invitate a entrare, hanno partecipato all’incontro e poi se ne sono andate nel momento in cui abbiamo presentato progetto e inizio lavori del centro sociale. Invito la sinistra a discutere di progetti per Foligno, su tematiche che interessano davvero la città, invece di inquinare il confronto politico con becere strumentalizzazioni", scrive il primo cittadino. All’assemblea c’era anche il capogruppo della Lega, Riccardo Polli: "I due signori sono stati invitati ad entrare alla riunione, hanno partecipato con attenzione e nel momento in cui il sindaco ha descritto il progetto in fase di realizzazione del Centro Sociale, questi se ne sono andati borbottando fra loro ad alta voce. Gli incontri organizzati sono ampiamente pubblicizzati sui social e sul territorio, e sono sempre aperti a tutti per ascoltare i cittadini nel massimo spirito di trasparenza e partecipazione, ma sempre con la dovuta educazione e nel massimo rispetto delle Istituzioni. Nella mia modesta opinione – aggiunge Polli - una campagna elettorale vincente è quella che non attacca le persone avversarie, ma parla di progetti concreti realizzabili". Nell’ultimo periodo alcune gare per la nuova collocazione della struttura sono andate deserte. Ad oggi il Comune ha annunciato un progetto esecutivo che vede 100mq lordi, con 120mila euro già stanziati. L’amministrazione ne ha stanziati altri 50mila e si prevede l’avvio dei lavori entro l’anno.