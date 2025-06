Protesta dura contro le multe. Comitato “Sì rotatoria“:: "Andiamo avanti con i ricorsi"

Il Comitato “Sì rotatoria No T-red“ ha deciso di proseguire con le udienze per difendere gli interessi dei cittadini, non accogliendo le proposte dell’amministrazione comunale. E’l’esito dell’assemblea in cui i rappresentanti del Comitato hanno dapprima riferito dell’incontro, in Comune, con il sindaco Erigo Pecci, accompagnato dal segretario comunale e dall’assessore Ramona Furiani, con la proposta di rinviare le prossime udienze. Questo perché il sindaco ha deciso di nominare un nuovo legale per gestire la questione, in particolare per impugnare la prima sentenza che ha annullato il verbale e condannato il sindaco pro tempore al pagamento delle spese processuali. Furiani ha invitato tutti a non avere fretta, sottolineando che il rinvio sarebbe utile per attendere l’esito dell’impugnazione della sentenza sfavorevole al Comune. Comitato di parere diverso. "Molti cittadini ci hanno già consegnato le copie dei verbali ricevuti per avviare ricorsi, mentre altri stanno ricevendo notifiche riguardanti la sanzione accessoria per la mancata comunicazione del guidatore, al fine della decurtazione dei punti sulla patente – spiegano Katiuscia Malfetta e Paola Mela, portavoce del Comitato -. Una situazione inaccettabile, dove molti cittadini, che hanno pagato una multa entro cinque giorni, devono affrontare ulteriori costi per evitare la decurtazione dei punti, oppure rischiare di rimanere senza patente nel caso di aver ricevuto più di un verbale". L’assemblea ha preso atto della proposta irricevibile fatta dall’assessore Furiani e ha deciso di proseguire con le udienze già calendarizzate di cui sei fissate per il 6 giugno. Malfetta e Mela hanno invitato i presenti a partecipare all’ assemblea che sarà convocata dopo le udienze del 6 giugno.