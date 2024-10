"Pronto soccorso: per il personale le risorse ci sono"

"Le risorse per l’emergenza nei pronto soccorso dell’Umbria non sono esaurite come sta raccontando qualcuno a cui interessa più la campagna elettorale della salute delle persone. Le risorse ci sono e vengono gestite dai Direttori Generali per garantire la continuità assistenziale e per erogare i servizi agli utenti, nel rispetto della normativa vigente". E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità in risposta a quanto asserito dal consigliere regionale del Pd, Tommaso Bori. "La Asl 1 ha dato disposizione agli uffici di procedere alla corresponsione del maturato di agosto ad ottobre, in continuità con quanto avvenuto nei mesi precedenti, e conta di corrispondere le prestazioni di settembre a novembre nel rispetto della normativa".