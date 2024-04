Pronti per l’assalto dei turisti. Grandi attese per i “ponti“. Nuovi servizi a disposizione

Si guarda con interesse al flusso di turisti per i ‘ponti’ del 25 aprile e primo maggio. Il meteo non appare propizio, ma l’offerta del territorio assisano e della città di San Francesco è sempre capace di attrarre visitatori: dai monumenti all’offerta museale, dalla città che si prepara al Calendimaggio, con iniziative di avvicinamento e senza dimenticare l’Amab Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra, a Umbria Fiere, ma anche al Monte Frumentario, in pieno centro storico. In questa ottica l’amministrazione comunale ha deciso di attivare di nuovo le aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il centro. Si tratta dei parcheggi presso il teatro Lyrick e nei pressi della stazione ferroviaria dove nei giorni 25, 26, 27, 28, 30 aprile e primo maggio sarà possibile lasciare l’auto e raggiungere il cuore di Assisi con navetta gratis ogni 30 minuti. È prevista una tariffa giornaliera di 10 euro per la sosta dell’auto. Il parcheggio del Lyrick sarà operativo dalle 10, sempre aperto quello della stazione. Entrambi saranno attivi solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi ’ordinari’ (Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo). Un altro servizio a disposizione dei turisti si chiama “Assisi per tutti“ ed è la possibilità per coloro che hanno un handicap motorio (e i loro accompagnatori) di usufruire gratuitamente di un mezzo di trasporto dedicato per raggiungere i principali punti di interesse culturale e artistico della città, in particolare Piazza Inferiore di San Francesco (partenza da Piazza Giovanni Paolo II) e il centro storico (partenza dal parcheggio di Porta Nuova). Il servizio prevede andata e ritorno e viene effettuato su chiamata, dalle 10 alle 17. Info: 329.2609426; 329.2609422.