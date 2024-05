"Promuovere la cultura dell’inclusione"

PERUGIA - “Sport, disabilità e inclusione“ : se ne è parlato nell’incontro organizzato dal Rotary club Perugia-Trasimeno, dal Coni Umbria e dal Cip Umbria. L’assessore allo sport Paola Agabiti ha ricordato, confermandolo, "il grande impegno della Regione per favorire, con lo stanziamento di significative risorse, l’abbattimento delle barriere architettoniche, purtroppo ancora presenti negli impianti sportivi del territorio. Per coinvolgere un sempre maggior numero di persone con disabilità nella pratica sportiva, l’assessore Agabiti ha assicurato il sostegno della Regione a quei progetti che si propongono di realizzare una vera inclusione delle persone con disabilità con l’obiettivo di garantire loro una migliore qualità della vita. “Inclusione che – ha sottolineato –, occorre garantire anche nella fruibilità del territorio e delle sue bellezze come si propone il progetto, sostenuto dall’assessorato, per l’accessibilità turistica del lago Trasimeno". Tra i testimonial, Gianluca Tassi, presidente del Comitato paralimpico Umbria, che ha sottolineato la crescita del movimento e del numero delle persone con disabilità che praticano sport a tutti i livelli; Marta Nizzo, pluricampionessa mondiale ed europea di tennis per trapiantati; Luca Panichi, cha ama definirsi “scalatore in carrozzina delle salite del ciclismo” e l’amazzone Laura Paglicci Reattelli, che nonostante alcune limitazioni fisiche continua ad ottenere successi e medaglie.