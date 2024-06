Promozione turistica Viaggio in ’Camper’. Per una settimana puntate di Rai 1 in Umbria

PERUGIA

Nuovo tassello della promozione del Cuore Verde, con le sue bellezze e i suoi tesori sempre più protagonisti a livello mediatico con riflettori puntati su cammini e arte, luoghi di vacanze, borghi, food, sagre ed eventi: c’è tutto il bello che l’Umbria può offrire nelle puntate di “Camper” in onda fino su venerdì su Rai 1, a mezzogiorno. Per tutta la settimana, il programma condotto da Marcello Masi e realizzato in collaborazione con la Regione, rappresenterà un viaggio in 25 località umbre alla scoperta dei sapori della gastronomia locale, dalla norcineria allo zafferano, della bellezza di borghi come San Gemini, Panicale, Spello, degli sport più emozionanti come il rafting, il deltaplano e il parapendio. E di sentieri, mercati, sagre, tradizioni. L’annuncio arriva direttamente dall’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti (foto). "In questi anni – sottolinea – ho voluto investire in progetti e azioni di promozione di tutte le risorse patrimoniali e ambientali che rendono la nostra regione un luogo unico da scoprire. Solo attraverso una programmazione dallo sguardo lungo si riuscirà a garantire in tutte le stagioni la presenza di visitatori e, in questo contesto, la promozione turistica multisettore voluta dalla Regione si è dimostrata vincente e lo certificano i dati". E non solo, aggiunge. "Basta infatti, aggirarsi nel centro storico di Perugia, nelle città d’arte e nei piccoli borghi, per avere l’istantanea di quanto l’Umbria stia diventando sempre di più meta ambita dai visitatori che in ogni momento dell’anno, scoprono pienamente l’attrattività della nostra terra".