“Promosso“ il Comune. C’è l’ok della Corte dei Conti

SPOLETO La situazione finanziaria del Comune di Spoleto non presenta squilibri economico-finanziari, né mancate coperture di spese. È quanto ha accertato la sezione di controllo per l’Umbria della Corte dei Conti che, relativamente ai rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023, ha verificato la sostanziale regolarità della gestione finanziaria dell’Ente ed il rispetto degli obiettivi fissati con il patto di stabilità interno. Tra i vari aspetti analizzati dai magistrati emerge un incremento dell’equilibrio complessivo con una gestione della liquidità ed una situazione di cassa in cui "la parte vincolata non ha presentato criticità, con saldi finali risultati ampiamente capienti". Per quanto riguarda i rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2023 è stata riscontrata una situazione dei residui passivi in costante diminuzione, con una capacità media di smaltimento nel 2023 pari al 70,21%, in aumento rispetto al 61,48% del 2022, mentre in tema di spesa del personale, con le assunzioni a tempo indeterminato nel 2021, 2022 e 2023, la Corte dei Conti ha considerato rispettato dall’Ente il valore soglia della fascia demografica di appartenenza. Positiva la valutazione anche in relazione al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda la situazione dei contenziosi del Comune di Spoleto, legati alle gestioni delle passate amministrazioni comunali, i magistrati contabili hanno valutato positivamente lo stato del Fondo contenzioso.