Proiezioni e omaggi con “Primo Piano sull’Autore“

Ultime due giornate di proiezioni al Méliés per “Primo Piano sull’Autore - Pianeta Donna”, Il festival cinematografico diretto da Franco Mariotti. Oggi alle 14.30 si vedranno i due corti “La Ragazza di Praga” di Andree Lucini e “Alma” di Camilla Cattabriga e il docufilm “Si dice di me” di Isabella Mari che arriva a Perugia dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nella sezione FreeStyle e in altri festival di prestigio. Racconta la storia di come l’arte possa aiutare ad esprimere la propria identità, superando i confini materiali della realtà con Marina Rippa che da trent’anni organizza laboratori teatrali nei quartieri più difficili di Napoli, aiutando donne di tutte le età a riscrivere la loro vita. E ancora, alle 16 le visioni proseguono con i corti “Guardare Oltre” di Serena Maffia, “Gusci” di Giorgio Montaldo e “Il Presente” di Francesca Romana Zanni fino al gran finale di giornata con “Vermiglio” di Maura Delpero, appena entrato nella shortlist dei 15 migliori film candidati all’Oscar.

Domani è l’ultima giornata: dalle 10 spazio ai cortometraggi “Giulietta e Romeo nel Borgo” di Davide Iannuzzi, “Fratelli di Carne” di Paola Beatrice Ortolani e al film “Sulla Terra Leggeri” di Sara Fgaier con Andrea Renzi, Sara Serraiocco. Dalle 16 i corti “Trasparenti” di Claudia Genolini e “Nina” di Arianna Mattioli per arrivare all’omaggio a “Valeria Golino tra Otalia e America”: per l’occasione sarà proiettato “Miele”. L’ingresso è sempre libero e finite le proiezioni la giuria qualificata assegnarà i suoi premi.