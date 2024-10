Proietti e ’Umbria domani’: "Venti civici senza tessere. Qualità umane e professionali"

Competenze civiche: è questo il filo rosso che lega i candidati della lista ‘Umbria Domani’ che fa capo alla candidata presidente della Regione, Stefania Proietti. "Si tratta di venti nomi senza tessera di partito – ha detto la candidata durante la presentazione --, ma attivisti civici attraverso le proprie attività, l’associazionismo e il volontariato. Otto anni fa, ad Assisi, è nato un progetto visionario e civico che ha unito le migliori competenze e le migliori energie e che si è candidato a governare la città serafica senza aver mai fatto politica attiva, mettendosi a disposizione della comunità – ha spiegato Proietti -. Vogliamo un modello di politica che fa dell’esperienza di vita la vera tessera di partito, qualità umane e professionali messe al servizio degli altri, vite vissute in mezzo alla gente. Trovarci è stato naturale e naturale è stato condividere l’impegno per i nostri giovani, per l’ambiente, per il lavoro, per il volontariato, per il mondo dell’innovazione, dell’economia, dello sviluppo economico e della sanità pubblica. Il nostro non è un impegno limitato alla mia candidatura – ha concluso la candidata del centrosinistra -, né alla coalizione ‘In Cammino per l’Umbria’ che mi sostiene. E’ un impegno per il domani: per questo la nostra lista si chiama “Umbria Domani, e sarà la vera sorpresa di queste elezioni regionali”.

E sempre ieri Proietti ieri si è recata a Castiglione del Lago dove ha parlato di sanità. "La sanità del Trasimeno conferma quanto abbiamo visto in oltre la metà dei Comuni umbri: un sistema in crisi profonda – ha detto - .La presidente Tesei venga a Castiglione del Lago ad ascoltare medici, infermieri, sindaci e cittadini, che a noi raccontano il lento e costante depauperamento dell’ospedale a causa della pesante carenza di personale".