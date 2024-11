"Progressioni orizzontali, siamo preoccupati per le risorse"

PERUGIA - La Cisl-Funzione pubblica è "estremamente preoccupata in merito alla gestione delle risorse destinate ai passaggi di fascia (Dep) per il 2024 all’Azienda Ospedaliera di Perugia. "La cifra prevista per le progressioni orizzontali – afferma il segretario generale Cisl Fp Umbria Marcello Romeggini – si aggira intorno ai 520.000 euro ed è ampiamente insufficiente, che consentirebbe il passaggio di poco più del 40% degli aventi diritto". L’ultima proposta di trasferire una percentuale di circa il 3% dal fondo articolo 103 (con conseguente parziale penalizzazione della produttività) che permetterebbe di arrivare al 50% degli aventi diritto non soddisfa la Csil.

"Se proprio bisogna percorrere questa soluzione si chiede, in base a quanto statuito nel Ccnl vigente, di arrivare alla copertura del 100% degli aventi diritto. Queste situazioni rappresentano una ulteriore penalizzazione per i lavoratori dell’ospedale già colpiti dal recente “taglio” del 30% della spettanza economica da riconoscere per le indennità di vestizione".