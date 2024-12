Progetto Talisman. Mostra di oggetti portafortuna

Talismano come simbolo universale, catalizzatore di forze benefiche e di allontanamento dal male. Gioiello e fattore di protezione. A Sant’Erminio in via Bramante 22N, un gruppo di artiste ha dato vita (attraverso SCD Textile & Art Studio) al progetto Talisman, esposizione di piccoli oggetti, monili, realizzati in materiali naturali da 37 mani di donna, provenienti da tutto il mondo (fino alla Nuova Zelanda). Oggetti da tenere con sé come portatori di messaggi benefici, magici custodi del buono e del bello, anche nella quotidianità.