Progetto ’pilota’ contro tutte le violenze sulle donne

TERNI Sarà presentato il 23 novembre alle 15 in Tribunale il progetto ’pilota’, già illustrato in sedi parlamentari, promosso dallo stesso Palazzo di Giustizia e dall’Ufficio scolastico provinciale contro la violenza di genere. "In occasione del prossimo 25 Novembre, ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – fa sapere l’Ufficio scolastico – l’Usr per l’Umbria, Atp di Terni ed il Tribunale di Terni, firmeranno un accordo per la realizzazione di un progetto condiviso che approfondirà i temi connessi alla violenza domestica e di genere alla luce della nuova normativa. Il ’progetto pilota’ avviato dal Tribunale di Terni è stato presentato in sedi istituzionali, quali la ’Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio’, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita presso il Senato della Repubblica, ed è stato utilizzato a modello per la modifica del Codice del processo civile in materia di persone, minorenni e famiglie. Il progetto coinvolgerà gli studenti degli Istituti scolastici secondari della provincia ternana".