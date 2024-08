Progetto del gruppo Qn Valorizzare il turismo lento del cuore Verde d’Italia

PERUGIA – Umbria terra di turismo lento, da percorre prendendosi il proprio tempo. Il gruppo Qn, in collaborazione con la Regione Umbria, lancia una nuova iniziativa editoriale tesa a valorizzare l’Umbria come terra di cammini. Lo farà in cinque puntate, cinque proposte di cammini da affrontare in Umbria, tra natura, spiritualità, storia ed enogastronomia. Ogni puntata che avrà al centro un grande centro legato alla religiosità dell’Umbria, da Assisi a Norcia, all’insegna della storia per esempio di San Francesco o di San Benedetto. Un prodotto editoriale, visibile sui canali social del Quotidiano nazionale e sul sito web (www.quotidiano.net/itinerari/umbria), che potrà fungere come suggerimento o ispirazione ai camminatori e ai pellegrini. Una iniziativa che fa il paio con quelle realizzate nelle scorse stagioni, durante le quali era stata valorizzata l’Umbria per tutte le stagioni, mostrando dunque cosa fare nel cuore verde d’Italia a Natale, oppure a Capodanno, fino a San Valentino e a Pasqua.

Il primo sentiero che viene proposto – il video è già online – è la parte umbra del sentiero ‘La Verna – Assisi’. L’ingresso in Umbria avviene dalla sua punta più settentrionale e che trova il suo compimento proprio nella città di Francesco. Un percorso in cui si incontra l’arte, come le opere di Donatello a Citerna. E la bellezza senza tempo di Gubbio, senza dimenticare un assaggio alla crescia. Sapori e capolavori dunque, prima di Assisi, la meta più rappresentativa dell’Umbria, con le Basiliche, gli affreschi di Giotto e Cimabue e le spoglie di San Francesco, venerate da milioni di pellegrini. I prossimi video saranno online domani e poi il 6, 8 e 10 agosto.

Alessandro Orfei