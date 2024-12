Progetti visionari Costruttori di futuro: "Città più giuste, ragazzi tocca a voi"

Una call aperta alle classi delle scuole superiori del Comune di Perugia per la raccolta di progetti visionari per il futuro della città ideati da giovani. È l’iniziativa promossa da “Work in progress“, partner italiano del progetto EUtopia avviato nell’ambito del programma “Erasmus Plus” per incentivare la partecipazione democratica delle giovani generazioni, in particolare di ragazzi tra i 16 e i 25 anni. L’obiettivo principale del progetto è quello di stimolare i giovani a riflettere sui valori comuni che fondano l’Unione europea coinvolgendoli in un percorso di cittadinanza attiva. L’avviso per la raccolta dei progetti, che potranno riguardare ogni aspetto della vita urbana e sociale della città, oggi è stato presentato al Teatro Bicini. Erano presenti le classi quinta A Cat, quinta A Tec, quinta B Tur dell’Itet Capitini guidato dal dirigente Silvio Improta. Ad accompagnare gli studenti c’erano i docenti Elena Belli, Giovanni Tuscano e Angela Veneziano. A fare il punto sul progetto sono state la coordinatrice Valentina Gianfranceschi e l’assessora all’istruzione del Comune di Perugia, Francesca Tizi. "L’amministrazione comunale – ha detto l’assessora - esprime pieno sostegno al progetto finanziato da Erasmus Plus e che coinvolge cinque Paesi con l’obiettivo di risvegliare nei giovani la voglia di immaginare, progettare e partecipare attivamente a costruire un futuro migliore". Tizi ha ricordato agli studenti che l’iniziativa, dal forte valore educativo e sociale, si articola in due tappe. La prima, conclusa di recente, è consistita nel laboratorio “Teatro Utopia”. L’avviso è reperibile sul sito www.misterytour.it. I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2025.