Profumeria Naima: "Un’esplosione di piacevolezze"

Oggi torniamo in Corso Vannucci. Il viaggio de La Nazione alla scoperta delle vetrine natalizie degli esercizi commerciali fa tappa alla profumeria Naima. "Il nostro allestimento – racconta la proprietaria - rispecchia il Natale classico. Dunque piacevoli sorprese, avvolgenti coccole per il benessere della persona tra profumi, creme per il corpo, cosmesi dei marchi più noti. Sulla vetrina principale, poggiati su due cilindri grigi circondate da tante lucine una serie di fragranze di una casa di moda molto famosa. Si chiamano “Incanti poetici“".