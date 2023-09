Procura pronta a chiamare 40 testimoni

Sono quaranta i testimoni che la Procura della Repubblica di Perugia vuole chiamare a testimoniare nel processo per la presunta truffa degli studenti cinesi, "costata" all’Università degli stranieri di Perugia circa 4 milioni di euro. Soldi delle iscrizioni non entrati nelle casse dell’Ateneo. Tra loro l’ex rettore Paciullo. A processo ci sono Fabrizio Focolari, ex responsabile per le relazioni internazionali della Stranieri, Delong Zeng e Yin Liu, agente e titolare della Grifone international culture communication limited, l’agenzia che si occupò dell’organizzazione dell’arrivo degli studenti cinesi per i progetti Marco Polo e Turandot, e l’ex direttore generale Cristiano Nicoletti. Si torna in aula l’11 gennaio, dopo l’astensione del giudice.