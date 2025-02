’Primo Piano sull’Autore’. Gran finale a Roma per il cinema in rosa

Da Perugia a Roma nel nome del cinema italiano al femminile con il gran finale di “Primo Piano sull’Autore - Pianeta Donna”, lo storico festival cinematografico diretto da Franco Mariotti, giunto all’edizione numero 42. La cerimonia di premiazione si terrà domani alle 17.30 al Cinema Caravaggio di Roma e vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo del cinema come, tra le altre, Milena Vukotic, Valeria Golino, Federica Luna Vincenti, Jasmine Trinca, Barbara Bobulova e Viola Prestieri.

Il primo atto del festival si è tenuto a Perugia con le proiezioni che hanno animato il Cinema Méliès dal 16 al 20 dicembre, con quarantina di opere in concorso sul tema “La donna nel cinema: dallo schermo alla cinepresa”. Adesso è il momento celebrare i talenti che hanno saputo raccontare storie di donne e valorizzare il contributo femminile nel panorama cinematografico.

Oltre ai premi per le opere in concorso al Festival, verranno anche consegnati i Premi Domenico Meccoli “ScriverediCinema” destinati alle donne, e non solo, impegnate nella promozione del cinema.