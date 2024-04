Primo maggio, sindacati in azione . Qui la manifestazione regionale

Un Primo maggio di mobilitazione per i sindacati umbri, che in occasione della Festa dei lavoratori hanno organizzato una serie di appuntamenti sul territorio per continuare a ribadire l’importanza del lavoro, della pace e della giustizia sociale. La manifestazione regionale di Cgil, Cisl e Uil, per celebrare la Festa dei lavoratori 2024, si terrà a Foligno, in piazza Matteotti, a partire dalle 10. Sotto il titolo ‘Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale’, scelto a livello nazionale, interverranno i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari. "Il Primo maggio è la Festa di tutto il Paese - dicono i segretari generali dell’Umbria -, durante la quale sanciamo la necessità della difesa del diritto al lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche alla volontà di costruire un mondo di pace, libertà e democrazia". L’appuntamento sarà anche l’occasione per fare il punto sulle sfide che attendono il fronte sindacale nel prossimo futuro, a tutela e a difesa del lavoro e dei diritti dei cittadini. Foligno è la città scelta per l’appuntamento regionale, ma ci saranno anche altre iniziative in giro per l’Umbria.

Giornata di festa organizzata anche a Perugia, al Percorso verde ‘Leonardo Cenci’. Qui s’ inizierà intorno alle 10 con l’apertura del Mercato artigianale e dello stand delle associazioni. Dalle 11 dimostrazioni di sport e giochi a cura Csen Perugia, una pedalata con Fiab Perugia e laboratori di disegno a cura de ‘La casa degli artisti’. Per fare uno spuntino una serie di food truck disponibili dalle 11.30. Quindi alle 12 spettacolo di canto a cura delle Scuole di musica ‘Il pentagramma e Fabrizio De Andre’’. Alle 14 sarà inaugurata la panchina rossa a cura di Fitel Umbria e dalle 13 alle 20 musica dal vivo con Crossing over, Dream Cloud, i Tremendi e Sex Mutants. Primo maggio ovviamnte anche a Terni. L’appuntamento è al ‘Rifugio di Sant’Erasmo’ dove, intorno alle 17.30 è previsto il saluto dei segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil e alle 18.30 ‘Apericena per un lavoro sicuro e dignitoso’. Iniziative unitarie sono previste in molti altri centri dell’Umbria.