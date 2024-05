Primo Maggio nel segno dell’arte e della bellezza. Tutti i musei aperti per la festa e le visite speciali I musei e le aree archeologiche dell'Umbria registrano un grande afflusso di visitatori in occasione del Primo Maggio. Numerose iniziative speciali e visite guidate sono organizzate per celebrare la Festa del Lavoro, con molti siti aperti al pubblico.