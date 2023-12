Il primo borgo umbro ad entrare nel “metaverso“ sarà Castel Viscardo. La Proloco del paese è stata infatti selezionata come beneficiaria di un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 28mila euro con il progetto "Castel Viscardo: il primo borgo umbro nel metaverso", finanziato con fondi provenienti dal Pnrr. Il progetto prevede la riqualificazione del sito web della Proloco creando una sezione dedicata alle opere culturali e paesaggistiche del borgo, l’implementazione di un sito web 3.0 immersivo che offre un’esperienza di realtà aumentata e interattiva, la creazione di un "Museo pervasivo del cotto fatto a mano" e la ricostruzione di un sito di interesse della zona. Il progetto è stato presentato al centro sociale e culturale di Castel Viscardo con la partecipazione di Roberto Carraro dell’azienda Carraro Lab", coinvolta nella realizzazione . Sono stati esposti dettagli e modalità di attuazione e passate in rassegna le ricadute benefiche sul territorio. Ora si tratter di cercare sponsor o collaboratori per la compartecipazione finanziaria della Proloco. "Il Comune nel metaverso - sottolineano dall’amministrazione - rappresenta un passo decisivo verso il futuro digitale delle comunità locali. Castel Viscardo sta guidando questa trasformazione, abbracciando l’innovazione e aprendo nuove vie di connessione e partecipazione cittadina. Mentre il mondo continua a evolversi digitalmente, il Comune di Castel Viscardo nel metaverso promette di essere un esempio ispiratore per altre comunità pronte a abbracciare il futuro digitale".