Primarie Pd, ecco dove votare domenica

Il Pd scalda i motori in Umbria in vista della Primarie. Oggi pubblichiamo dove saranno allestiti i seggi che resteranno aperti dalle 8 alle 20 di domenica per scegliere il segretario nazionale (Stefano Bonaccini o Elly Schlein). Assisi: Pro Loco Santa Maria, Piazza Garibaldi. Bastia: Sala Monache Benedettine. Bettona: sede Cgil, Passaggio di Bettona. Bevagna: Centro sociale, Capro. Cannara: Circolo Pd. Cascia: sala Dante Qutiliani. Castiglione del Lago: Circolo Pd; centro parrocchiale piazza Sana Maria, Macchie. Città della Pieve: Casa del Popolo via Marchini; Po Bandino, via Toscana; via della Chiesa, Ponticelli. Città di Castello: sala polivalente via Cadibona; sala società rionale Montedoro; Cva San Maiano; area verde San Secondo; sala polivalente Trestina; ex scuola Lugnano; Sala pubblica assistenza Morra. Collazzone: edificio Del Sitep, Collepepe. Corciano: La Commenda San Mariano; Circolo Pd Ellera; Antico Mulino Corciano; Arcs Mantignana. Deruta, via Borgo garibaldi. Foligno: circolo Pd, via Innamorati, Belfiore; Centro sociale Sportella Marini; sala veccho mulino, Sant’Eraclio; via Mazzini; via Orfini, via Sterpete. Fratta Todina: sala infopoint. Giano: ex famracia comunale. Gualdo Cattaneo: delegazione comunale San Terenziano; Centro sociale Ponte di ferro. Gualdo Tadino: Cva Cartiere; Chiesetta via Moro. Gubbio: piazza Oderisi; pro loco Torre Calzolari: Cva Mocaiana. Lisciano: piazza della Repubblica....