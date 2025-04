Da lunedì 7 aprile fino a venerdì 18 sarà attiva la prima fase dei lavori di sostituzione del collettore fognario in viale San Sisto. A farlo sapere è il Comune di Perugia in base a quanto disposto con l’ordinanza n. 813 di due giorni fa. I lavori, eseguiti da Umbra Acque, comporteranno il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 493 e via Luigi Dalla Piccola. Resterà sempre garantito il transito pedonale in sicurezza attraverso corridoi protetti appositamente predisposti. Sarà comunque mantenuto l’accesso veicolare a via Luigi Dalla Piccola per chi proviene da monte di viale San Sisto e al civico 493 per chi proviene da strada Pievaiola (lato attraversamento ferroviario). L’area sarà delimitata da segnaletica temporanea, anche notturna, e da transennature. I percorsi alternativi saranno chiaramente indicati da cartelli posizionati nei principali incroci adiacenti (tra cui via Dottori, via Berlinguer, via Donizetti e via Mascagni).

E sempre a proposito di cantieri e di lavori, giovedì 10 aprile alle 17, nella sede di Confcommercio Umbria (via Settevalli 320), è previsto un incontro pubblico sui lavori del Metrobus e le progettualità di via Settevalli. Saranno presenti gli assessoriPierluigi Vossi (mobilità), Andrea Stafisso (sviluppo economico), David Grohmann (ambiente), la dirigente della Unità operativa Mobilità e Infrastrutture Margherita Ambrosi e Michele Biselli, presidente di Confcommercio Perugia.