Prestigiosa Stella al Merito del Lavoro. Il riconoscimento a Stefano Melani

C’è un panicalese doc, Stefano Melani, dipendente della C.M.T. Costruzioni Meccaniche di Tavernelle, tra le “Stelle al Merito del lavoro“ nominate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "che sono – ha detto il Capo dello Stato – il coronamento di una vita di lavoro fatta di professionalità, di dedizione, intessuta di quell’etica che i Maestri del lavoro intendono continuare a esprimere per rafforzare il senso di comunità e per trasmettere il testimone ai giovani". La cerimonia, di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2024, si è svolta ieri mattina al Palazzo del Quirinale, nel Salone dei Corazzieri sono intervenuti il presidente della Federazione nazionale Maestri del lavoro, Elio Giovati e il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, Marina Calderone. Il Presidente Mattarella, con il ministro Calderone, ha quindi consegnato le Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2024 e al termine della cerimonia il Capo dello Stato ha pronunciato il discorso che ha emozionato tutti i presenti: "La Stella rappresenta un riconoscimento, un segno importante. Costituisce inoltre un pegno che invita istituzioni e società a rendere il lavoro sicuro, contrastando morti e infortuni. Una piaga intollerabile. Ancor più nel tempo dei più grandi progressi tecnologici e dei più grandi avanzamenti della conoscenza. La vita delle persone vale immensamente più di ogni profitto, interesse o vantaggio produttivo. È la persona – le parole del Presidente – ogni persona, cuore e fine dell’ordinamento democratico che tiene uniti i propositi di piena libertà e di effettiva uguaglianza. La centralità del lavoro si basa sulla centralità della persona umana. Della dignità della persona il lavoro è indubbiamente caposaldo". Un riconoscimento, quello ricevuto da Melani, che inorgoglisce tutta la comunità, che in queste ore sta ricevendo apprezzamenti e attestazioni di stima.