Presilla e Zuccarini scalpitano

FOLIGNO "Zuccarini ha tradito i folignati non convocando, da quando ne è diventato presidente, la Consulta dei sindaci della Usl2, dove avrebbe potuto discutere dei problemi della sanità locale". Presentate le liste, ora si inizia a fare sul serio e partono le prime bordate di campagna elettorale che, fino a qui, è stata all’insegna del fair play e dei toni bassi. A spararla è Riccardo Corridore, candidato alla presidenza della Regione per Alternativa popolare, vicesindaco di Terni, e a Foligno per battezzare i candidati di Enrico Presilla (foto), le tre liste (Ap, Per Foligno e Impegno civile) e lanciare i candidati alle europee Christian Brutti e Paola Pincardini. Se per Corridore il centrodestra "ha tradito le promesse di cambiamento", il centrosinistra "si è messo insieme solo per gestire il potere". L’obiettivo è il ‘modello Terni’, "dove le persone che si sono candidate intendono la politica come servizio". Ad introdurre la coordinatrice folignate di Ap, Stefania Filipponi: "Foligno deve ritrovare centralità, dignità e orgoglio". Soddisfatto per il lavoro di presentazione di tre liste Enrico Presilla: "Un grande risultato di gruppo. Siamo riusciti a raccogliere 800 firme in due giorni e mezzo. Ora continueremo ad andare incontro alle persone visitando frazioni e associazioni, andando nelle case e nelle strade". Presentata anche la lista ‘Più in alto – Foligno civica’. A fare gli onori di casa Lorenzo Schiarea e il sindaco Stefano Zuccarini che ha dettato il suo obiettivo: "Puntiamo a vincere al primo turno".

Ale. Orf.