Presilla con Bandecchi a Foligno: Verso lo ’Zuccarini-bis’

È Enrico Presilla il candidato sindaco di Alternativa Popolare a Foligno. Il nome è trapelato nei giorni scorsi, dopo le anticipazioni di Stefano Bandecchi a Umbriatv. Presilla è ispettore del lavoro ed è stato direttore della Gazzetta di Foligno. La sua discesa in campo viene data per certa, anche se lui dovrebbe sciogliere la riserva lunedì. Il suo è comunque il primo nome che fa irruzione sulla scena politica, con la carica di curiosità e di attenzione che è propria attualmente al sindaco di Terni, che a Foligno ha scelto di farsi rappresentare da una esperta come Stefania Filipponi. Gli altri fronti intanto sono al lavoro. Nel lato centrodestra, la ricandidatura di Stefano Zuccarini non dovrebbe incontrare alcun tipo di problemi. Lo aveva già annunciato l’ex segretario della Lega, Virginio Caparvi, su queste colonne e il successore Riccardo Marchetti di certo non avrà nulla in contrario. Così come la decisione non dovrebbe incontrare problemi sui tavoli regionali e nazionali. Nel lato del centrosinistra la costruzione dell’alternativa appare più complessa.

La segretaria del Pd, Maura Franquillo, a luglio aveva dettato i tempi: entro ottobre il profilo del candidato ed entro la fine dell’anno il nome, non escludendo neanche il ricorso alle primarie. La coalizione dovrebbe essere il centrosinistra del 2019, più i 5 Stelle. Incerta la convergenza dei centristi di Foligno24. I giochi restano ancora aperti, così come è partita la girandola impazzita di nomi, più per sondarli o per bruciarli, come la politica insegna.