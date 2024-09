Presi i ladri del supermercato. Due fermi, merce sequestrata

Due esperti di colpi nei supermercati i georgiani di 32 e 34 anni bloccati dai carabinieri al centro commerciale di Collestrada con circa 1.800 euro di merce che, secondo quanto ricostruito, avrebbero provato a portare via, utilizzando delle borse schermate per passare i controlli antitaccheggio. Nei loro confronti, i carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo radiomobile hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto. I due uomini sono stati inizialmente bloccati dal personale della vigilanza nell’area del supermercato, da cui, secondo quanto accertato, avevano tentato di andarsene con la merce non rubata. Quando i carabinieri li hanno raggiunti, hanno provveduto a perquisire loro e l’auto sulla quale si sarebbero allontanati. La perquisizione, come detto, ha permesso di rinvenire prodotti per oltre 1.800 euro, subito restituiti all’esercizio commerciale. Inoltre, sempre nell’auto, sono stati trovati cosmetici, presumibilmente di provenienza illecita, del valore di circa 5.000 euro, anch’essi sotto sequestro, per i quali sono in corso accertamenti al fine di risalire all’origine. Le indagini hanno inoltre rivelato che i fermati sarebbero i presunti gli autori di un altro colpo avvenuto pochi giorni prima, ancora una volta ai danni di un centro commerciale, a Corciano. Dai filmati delle telecamere di sorveglianza, sono stati identificati come i presunti responsabili del furto di vini e champagne , furto per il quale sono stati denunciati. Il fermo di polizia giudiziaria è stato successivamente convalidato e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli uomini.