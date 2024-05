Prescrizioni violate

TERNI Cinque le persone arrestate e trasferite in cella dai carabinieri per aver violato obblighi a cui erano già sottoposte. I militari della stazione di Collescipoli hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma nei confronti di un 48enne, condannato per reati in materia di stupefacenti e già beneficiario dell’affidamento in prova, che ha violato più volte le relative prescrizioni; l’Arma di San Venanzo ha tratto in arresto un 51enne, condannato n via definitiva alla pena di oltre 5 anni di reclusione per maltrattamenti ed estorsione commessi, tra il 2006 ed il 2020, in provincia di Pistoia e sottoposto da fine marzo scorso all’affidamento in prova; i militari di Amelia hanno eseguito un’ordinanza di sospensione degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Avezzano nei confronti di un 29enne di origini abruzzesi che espiava la misura per reati commessi nella regione di provenienza in una comunità dell’amerino e che ha mostrato minor impegno nel proprio percorso terapeutico. Inoltre i carabinieri di Montecastrilli hanno fermato un 31enne, già sottoposto agli arresti domiciliari , in quanto condannato in via definitiva. Cella invece della comunità, anche per iun 22enne accusato di tentata estorsione, minaccia e danneggiamento, reati commessi in ambito familiare a fine 2021 in Sicilia, regione di cui è originario.