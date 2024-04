Presciutti-Pasquarelli. Centrosinistra spaccato

GUALDO TADINO – Il centro sinistra si presenterà "frammentato" nelle elezioni amministrative. Ci sarà Massimiliano Presciutti, il sindaco che ha guidato la città nell’ultimo decennio: ha accettato la proposta fattagli dal Pd e dalle liste civiche parallele, correrà per il terzo mandato consecutivo; domani, a mezzogiorno, si incontra con i suoi sostenitori e la popolazione nella sede del cva, il centro di vita associata del quartiere del Biancospino: ci sarà il pranzo al quale partecipa anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali, l’associazione di enti locali della quale Presciutti è presidente a livello regionale umbro. L’ex vicesindaco Fabio Pasquarelli, personaggio ben noto non solo per essere stato anche presidente del Consiglio comunale e grande anima in diverse associazioni cittadini, correrà in autonomia: nei giorni scorsi ha presentato il simbolo della lista "Gualdo #consensocivico", sostenuto da "Azione" ed altri, con persone accomunate da "capacità, concretezza e passione". Altra grande novità è costituita dalla scelta del Movimento 5 stelle di non presentare una propria lista alle elezioni: Stefania Troiani (nella foto), che ha rappresentato ufficialmente i pentastellati in Consiglio comunale nell’ultimo decennio, ha detto che non presenterà la propria candidatura. "Da soli non si può correre – ha affermato – e nella coalizione non è possibile. Il sindaco Presciutti si è candidato per la terza volta ed io sono stata sempre all’opposizione. Non ci sono le condizioni".

Alberto Cecconi