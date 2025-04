Presciutti eletto presidente: "Poche risorse, servono scelte. Partecipazione e condivisione"

Il centrosinistra si conferma dunque alla guida della Provincia di Perugia, la più grande e vasta tra le due umbre con circa 636mila abitanti, circa i treqquarti di tutta la regione. Ieri, infatti, Massimiliano Presciutti – sindaco di Gualdo Tadino e tra i personaggi più attivi e ‘vivaci’ del Partito democratico – è stato proclamato presidente dell’ente nella sala del Consiglio provinciale, dove ha pronunciato il suo discorso. E ha iniziato ricordando la figura di Gino Scaramucci, primo presidente della Provincia di Perugia dal 1952 al 1964: "Una figura a me cara, un emigrante come me, uno che ha sofferto e ha avuto la capacità di affermarsi attraverso la politica". Presciutti ha voluto dedicare le sue prime parole ai dipendenti dell’ente accorsi in molti nella sala consiliare. "La prima cosa che farò è incontrare tutti voi - ha subito rassicurato il neo-presidente - vi chiedo una cortesia: chiamatemi per nome. Confido molto nel vostro indispensabile ruolo e funzione, nonostante le traversie degli ultimi anni, qui, ci sono uomini e donne capaci, in grado di lavorare per la comunità. Ringrazio tutti i consiglieri provinciali di maggioranza e minoranza, con i quali sarò sempre aperto al confronto, con un linguaggio consono e nel rispetto delle Istituzioni. Fuori da questo ruolo ognuno può adottare altri linguaggi ma nel confronto istituzionale no". "Fatemi dire, inoltre, che sarò vicino a tutti i territori, so che le risorse non sono infinite quindi, insieme, faremo delle scelte. Io non conosco altro metodo se non la partecipazione e la condivisione per fare politica. Le Province sono all’interno della nostra Costituzione e hanno un ruolo importante, ringrazio Elisa Sabbatini che ha condotto questa sfida con dignità ed onore. Prometto - ha concluso Presciutti - che sarò un presidente presente e assolverò a questo ruolo con disciplina e amore".