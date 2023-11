Premio “Raccontami l’Umbria“. Articoli e video per celebrare le eccellenze del cuore verde

Aperta ufficialmente la XIV edizione del Premio giornalistico internazionale “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”. Candidature ammesse fino all’11 febbraio solo online. Parliamo del prestigioso concorso riservato agli articoli e video che abbiano trattato le eccellenze artistico-culturali-ambientali e il sistema economico-produttivo di qualità della regione, contribuendo a dare visibilità in Italia e nel mondo all’Umbria e al suo territorio e a valorizzare le migliori produzioni del sistema d’impresa locale. Anche quest’anno il Premio, promosso dalla Camera di Commercio, è articolato in tre distinte sezioni.

"L’iniziativa - dice il presidente Giorgio mencaroni - ha il grande pregio di aver creato un nuovo, efficace e suggestivo format di comunicazione del territorio, con un orizzonte a 360 gradi vista la sua caratura internazionale, confermata ogni anno da importanti partecipazioni da tutto il mondo. Il Premio, fino dalla sua nascita nel 2009, ha voluto essere una spinta all’internazionalizzazione e alla modernità della regione, che ha le carte per rappresentare uno dei luoghi migliori per vivere e per lavorare". Il segretario generale Federico Sisti aggiunge: "Il Bando relativo alla XIV edizione del Premio giornalistico, approvato nei giorni scorsi, conferma tutti i punti di forza che hanno decretato il successo del Premio a cominciare dal format, che si articolerà nelle sezioni ‘Turismo, Ambiente e Cultura’, ‘Umbria del Gusto’, ‘Video’, ‘Scuole di giornalismo’".

Le candidature dovranno pervenire entro l’11 febbraio 2024 e dovranno essere inviate esclusivamente online, compilando l’apposito modulo ( https:www.umbria.camcom.itpremio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbriainvia-la-tua-candidatura)."Un progetto - ricorda la Camera di Commercio – che nel corso degli anni ha mantenuto sempre alto il livello delle candidature, con articoli e servizi video apparsi, solo per fare alcuni esempi, su testate come Washington Post (col premio Pulitzer Helene Cooper), New York Times, National Geographic, La Vanguardia, Huffingtonpost, Dove, Touring, RAI Geo, RAI Linea Blu, RAI Linea Verde, In Viaggio, Gambero Rosso, Repubblica Viaggi, Bell’Italia". Le premiaizoni, come di consueto, in occasione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (17 - 21 aprile 2024).