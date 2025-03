Premio Minerva all’ex schermitrice. Cristiana Cascioli

È la narnese Cristiana Cascioli, ex schermitrice e dirigente sportiva la vincitrice del prestigioso premio “Minerva 2025“. Il riconoscimento alla campionessa mondiale di spada sarà consegnato dall’omonima associazione durante la cerimonia del premio “Mimosa“, il concorso di scrittura narrativa organizzato dagli assessorati alle pari opportunità e alla cultura del Comune di Narni e dalla stessa associazione. La premiazione è fissata per domenica 30 marzo, alle 16, nell’auditorium Bortolotti. Il premio Minerva viene attribuito ogni anno a una donna che si è distinta per qualità culturali, sportive, sociali. "Un riconoscimento che quest’anno dà valore ad un atleta di grande spessore salita sul tetto del mondo e con un palmares importante sia come atleta che come dirigente sportiva", dicono i promotori. Nella sua carriera ha vinto un oro a squadre ai campionati mondiali ad Antalya nel 2009 e un bronzo individuale a Cuba nel 2003; due ori e un bronzo ai campionati europei a squadre (nel 2000 a Bolzano, 2007 a Gand e 2008 a Kiev); Bronzo alle Universiadi di Fukuoka nel 1994; Oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2001 a Tunisi. È stata tre volte campionessa italiana individuale e, indossando i colori del gruppo sportivo dell’ex corpo forestale dello stato, 7 volte campionessa italiana a squadre. Ha ricevuto diverse onorificenze tra cui il collare d’oro al merito sportivo. La campionessa narnese è pronto a portare la sua esperienza in pedana a livello dirigenziale infatti attualmente è consigliere della Federazione italiana scherma.