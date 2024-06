Premio Mezzasoma. Riconoscimento per Valeria Ottaviani

Il rettore Maurizio Oliviero ha consegnato alla dottoressa Valeria Ottaviani, laureata Magistrale in Medicina e Chirurgia, il premio promosso dall’associazione “Alberto Mezzasoma” e riservato a figlie e figli di dipendenti o di ex-dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia che si siano laureati in uno dei Dipartimenti dell’Ateneo perugino. La vincitrice ha illustrato in sintesi la sua tesi di laurea, dal titolo “La PPPD (Peristent Postural Perceptual Dizzines) nella storia delle vestibolopatie”; relatore il professor Giampietro Ricci.