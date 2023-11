Premio di 1,6 milioni al Servizio idrico

TERNI "Importante riconoscimento al Servizio idrico integrato da parte di Arera, l’Autorita’ di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha premiato il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Terni con 1.6 milioni di euro", così la società. Grande la soddisfazione della società che grazie all’attenzione ed alla cura del servizio fornito al territorio ha raggiunto l’encomiabile risultato.

"Il Sii – spiega l’ad Tiziana Buonfiglio - dal 2019 al 2021 ha conseguito rilevanti salti in miglioramento di classe nella qualità dell’acqua erogata e per l’azzeramento dello smaltimento in discarica dei fanghi da depurazione, interamente destinati al conferimento in agricoltura, anche mutuando le best practices del Gruppo Acea. Per l’obiettivo della depurazione la nostra società si è addirittura classificata prima a livello nazionale tra i gestori". "Il risultato – aggiunge il presidente Carlo Orsini - è anche frutto del costante impegno e collaborazione del Sii e dei soci operatori alla luce del nuovo assetto organizzativo che ha preso forma dal 2020 e ha legato i contenuti delle prestazioni affidate dal Sii ai soci ad obiettivi di risultato misurabile. Proprio per tale ragione il premio verrà in parte riconosciuto agli stessi soci operativi Asm, Aman e Umbriadue".