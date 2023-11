Premio delle Arti in Conservatorio. Concorso nazionale dei ’Legni’

TERNI Si è conclusa al Conservatorio “Briccialdi” la 17esima edizione del Premio nazionale delle Arti, indetto annualmente dal Ministero dell’Università. Per la sezione dedicata ai “Legni” (definizione che raggruppa gli strumenti clarinetto, fagotto, flauto, oboe e sassofono), il concorso si è svolto nella sede del Conservatorio dal 27 al 29 ottobre scorsi. Trentasei i concorrenti provenienti dai Conservatori di Musica di tutta Italia; quindici sono stati ammessi alla finale del 30 ottobre al Teatro Secci. Al primo posto del podio per il sax Nicolò De Maria (Conservatorio di Piacenza), per il fagotto Andrea Baiocco (Conservatorio di Bergamo), per l’oboe Lorenzo Bobbio (Conservatorio di Novara), per il clarinetto Luca Tonolli (Conservatorio di Matera) e per il flauto Alessia Scilipoti (Conservatorio di Bergamo). All’oboista ventenne Lorenzo Bobbio è stato assegnato il concerto premio come solista con l’orchestra del Conservatorio “Briccialdi” in una data da definire. " Siamo molto contenti per lo svolgimento del Concorso – commenta il direttore Roberto Antonello, presidente della Conferenza dei direttori dei Conservatori –, il livello riscontrato era molto alto, a testimonianza del lavoro che viene svolto negli Istituti di alta formazione musicale. Come Conservatorio di Terni, abbiamo inserito nel bando un concerto premio con l’orchestra per valorizzare ulteriormente il talento e le qualità dei giovani musicisti. L’accoglienza apprezzata dai concorrenti è un riconoscimento ulteriore per tutto il Conservatorio". La giuria del Premio Nazionale delle Arti, nominata dal Ministero, era composta dai maestri Gianluca Pugnaloni (presidente), Lelio Di Tullio, Giuseppina Ledda, Stefania Mercuri e Alfonso Patriarca.