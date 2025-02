Premiato l’impegno nella pulizia della città. Gagliardetto del Comune a Lorenzo Petruccioli

“Piccoli“ cittadini crescono e con un profondo senso civico. E’ il caso di Lorenzo Petruccioli, il giovane che il sindaco Stefano Zuccarini ha voluto premiare perché si sta distinguendo per azioni di pulizia della città. "Ho voluto ricevere Lorenzo Petruccioli, per ringraziarlo personalmente del suo impegno nella pulizia di alcune zone della città, in particolar modo dell’area di via Trasimeno, che ha più volte ripulito in collaborazione con la Vus dedicando il suo tempo ed il suo impegno al bene comune" ha detto il primo cittadino.

"Gli ho consegnato il gagliardetto del Comune di Foligno - ha detto ancora Zuccarini – perché è veramente importante constatare che un cittadino così giovane abbia un così grande senso civico e possa essere da esempio per gli altri ragazzi della sua generazione. Avere rispetto della propria città infatti, significa anche evitare di sporcarla, rispettare le regole comuni del corretto conferimento dei rifiuti ed utilizzare gli appositi cassonetti e cestini, tutto questo è alla base della convivenza civile. Colgo anche l’occasione per ringraziare il personale che ogni giorno è impegnato a lavorare per una Foligno più pulita".

Il sindaco spiega poi come non mancherà il controllo del territorio per scongiurare situazioni di degrado: "Al tempo stesso, proseguiremo con controlli serrati e l’utilizzo delle fototrappole, per individuare e sanzionare tutti coloro che non rispettano la legge, deturpando l’ambiente e l’immagine stessa della città". Le azioni di Lorenzo Petruccioli non sono le uniche dei cittadini che si mettono all’opera per la ripulitura della città. Nei mesi scorsi i ragazzi del Leo Club, la giovanile del Lions Club, si sono distinti per alcuni interventi di ripulitura e non mancano azioni dello stesso tipo condotte da associazioni come Legambiente.