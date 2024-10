Premiati trenta ’maturi’ con cento e lode

FOLIGNO Sono 30 le eccellenze nello studio premiate ieri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Trenta ragazzi ai quali è andata la borsa di studio intitolata ad Alberto Cianetti. Hanno ricevuto il premio di 500 euro ciascuno, per aver superato l’esame di maturità con 100 e lode, Annalisa Calzola, Sueda Alili, Giulia Proietti, Francesca Bocci, Lucia Farnesini, Livia Serena Properzi, Arianna Sportoletti, Stella Fiumicelli (Classico Frezzi); Giulia Giordano, Cecilia Manfroni, Lorenzo Ortina, Arianna Casiccio (Itt); Elena Bonamente, Gaia Guidubaldi, Valeria Mengana, Benedetta Marinelli, Greta Americcioni, Sara Lupparelli (Ite Scarpellini); Tommaso Di Arcangelo, Matilde Di Mario, Giada Marchionni, Agnese Betori, Alessandra Cesari, Letizia Lattanzi, Chiara Venanzi, Simone Agostini, Agnese Ducci, Chiara Paolucci, Riccardo Azzena, Roana Zogu (Scientifico Marconi). "Celebriamo la crescita di tutti i ragazzi, al di là del voto – commenta la presidente della Fondazione, Monica Sassi – perché saranno comunque i fatti e i risultati a dimostrare il valore di ciascuno. I giovani sono come degli esploratori e i voti non devono diventare una gabbia ma una mappa che li aiuti a trovare il vostro posto nel mondo". Ha partecipato alla cerimonia anche la signora Olga Cianetti: "Mio marito ha molto privilegiato il sociale e la scuola nella sua attività di presidente in Fondazione e da qui è nata la consuetudine di assegnare la borsa di studio ai migliori studenti delle scuole di Foligno. È fondamentale credere nella forza trainante dei giovani perché è questa la carta vincente, soprattutto nell’epoca dell’intelligenza artificiale".