Premiate. Elena Giogli e Giulia Zanchi

CITTA’ DI CASTELLO – Sofia Zanchi ed Elena Giogli sono state premiate nell’ambito dell’edizione 2023 del concorso ’Giulio Pierangeli’ rivolto a giovani studiosi e promosso dall’Istituto di storia politica e sociale ’Venanzio Gabriotti’. Sofia Zanchi, neolaureata in filosofia all’Università di Bologna ha ottenuto questo importante riconoscimento grazie al suo studio dal titolo "La televisione a Città di Castello. Storia e testimonianze dei primi dieci anni della Rai nel territorio tifernate". Elena Giogli, sceneggiatrice e regista, nota anche per aver diretto il documentario "Il custode della memoria" sulla vita di Dino Marinelli, ha vinto il concorso ’Pierangeli’ grazie alla sua ricerca dal titolo "Il cinema a Città di Castello. Dalle prime sale all’apertura dell’Eden" in cui ha esplorato la storia dei primi cinematografi nati nel comune tifernate all’inizio del ‘900.