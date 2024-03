Pregiudicato a caccia di cellulari tra i coetanei

Serate all’insegna della violenza che purtroppo si registrano con sempre maggiore frequenza in città, tra aggressioni e rapine. Fermato dai carabinieri, dopo essere stato identificato anche dalla polizia, un ventunenne ternano, pluripregiudicato, che ha scatenato il caos nella serata di venerdì sottraendo il telefono cellulare prima ad una ragazza e poi ad un ragazzo, entrambi coetanei. Il ventunenne, più che noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato denunciato dalla polizia per poi essere fermato la matta successiva, ieri appunto, dai carabinieri ma per un altro episodio, che avrebbe fatto scattare nei suoi confronti l’accusa di maltrattamenti. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Proseguono invece a ritmo serrato le indagini, condotte dalla polizia, per l’aggressione a scopo di rapina avvenuta nella serata di giovedì nella zona residenziale di via Pascarella, a due passi dal centro. Un ternano trentenne è stato avvicinato da tre ragazzi che gli hanno intimato di consegnare loro il denaro. La vittima si è rifiutata o comunque ha cercato di prendere tempo e uno dei malviventi non ci ha pensato due volte a colpirla in testa con una bottiglia. Le grida del malcapitato hanno messo in fuga i malviventi, mentre il trentenne è stato condotto in ospedale da un’ambulanza del 118. Non gravi, per fortuna, le ferite riportate.

Ste.Cin.