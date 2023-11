Precipita dalle scale per sette piani. In prognosi riservata una ragazza

Drammatica caduta nella tromba delle scale per una 32enne ternana che è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria. Rientrando nel proprio appartamento, nella notte tra giovedì e ieri in un palazzo in zona Campitello, la giovane donna avrebbe perso l’equilibrio e, probabilmente perdendo i sensi ai primi impatti e non riuscendo nemmeno a tentare di frenare in qualche modo la caduta, è precipitata per diversi piani e numerose rampe.

L’episodio è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto inssieme a un’ambulanza del 118. Dai primi riscontri dei segni lasciati dal corpo inerme della 32enne sulle ringhiere delle varie rampe, la caduta si sarebbe prolungata nella tromba delle scale per almeno sette piani. Le condizioni della giovane donna sono sembrate subito estremamente serie ai primi soccorritori. Trasportata d’urgenza in ospedale, le è stato diagnosticato un ’politrauma’ con gravi ferite in diverse parti del corpo; è ricoverata nel reparto Rianimazione e per lei la prognosi è riservata. Non sembrano esserci dubbi da parte delle forze dell’ordine sulla natura accidentale di quanto avvenuto, riconducibile quindi a una caduta improvvisa. Restano al vaglio le condizioni di salute della ragazza al momento dell’incidente e che potrebbero eventualmente averlo favorito. Subito sottoposta a intervento chirurgico, la 32enne rimane sotto stretto controllo medico.

Ste.Cin.