Precipita dal balcone, muore a dieci anni

Il piccolo Gioele non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite dovute alla caduta dal terrazzo al terzo piano della casa dei nonni, a Castel del Piano. Il suo corpo di bambino di dieci anni ha lottato fino alla fine, ma non c’è stato niente da fare. Non è servito neanche l’interveno al quale i medici hanno sottoposto Gioele subito, appena arrivato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il bambino è morto nella notte, a poche ore dalla tragedia. La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo d’indagine: l’obiettivo è ricostruire, per quanto possibile, la dinamica dell’incidente, capire perché Gioele si sia affacciato dal terrazzo e cosa sia accaduto in quei tragici istanti, perché abbia perso l’equilibro finendo nel piazzale sottostante. Un volo di una decina di metri, un impatto violentissimo. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Gli addetti del 118 si sono subito resi conto della gravità del quadro clinico del bambino, lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia. I medici dell’ospedale perugino erano allertati e appena Gioele è arrivato hanno valutato l’opportunità di sottoporlo a un intervento chirurgico. Ma il bambino non ce l’ha fatta. Dolore e cordoglio nella comunità di Castel del Piano dove la famiglia di Gioele (che ha due fratelli) vive. "La sindaca, con la giunta e il consiglio comunale, si uniscono al dolore dell’intera comunità perugina per la scomparsa del piccolo Gioele" è la nota del Comune di Perugia che esprime "profondo cordoglio per questa immane tragedia e rivolge le più sentite condoglianze ai genitori, ai familiari ed agli amici di Gioele, cui si stringe con affetto".