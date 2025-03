Pranzo “fuori porta“ per Monica Bellucci e Tim Burton

CITTÀ DELLA PIEVE In attesa di conferma del presunto trasferimento in Toscana della coppia Monica Bellucci e Tim Burton si può considerare la passeggiata di ieri a Città della Pieve come una prima gita fuori porta. La coppia vip più monitorata sul confine umbro toscano è stata avvistata in un immancabile pranzo all’osteria Coppetta, già ristorante prediletto di tanti personaggi famosi, dal professor Mario Draghi al premio Oscar Colin Firth. Qui non ci stupisce quasi più nessuno dell’arrivo di un volto noto, e forse questo è un motivo in più per cui le star continuano a preferire i borghi umbro toscani come residenza o meta della proprie vacanze. Del resto in questi giorni le voci si erano fatte sempre più insistenti per l’acquisto da parte dell’attrice umbra e del regista di una proprietà a Palazzone, frazione di San Casciano dei Bagni scegliendo così il loro nido d’amore in Toscana. A testimoniare questa voce potrebbe esserci la recente visita alla galleria di Cetona e una visita lampo che la scorsa estate i due hanno fatto nel comune senese.