SPOLETO Da oggi a lunedì gli interventi di potatura e spazzamento in viale Trento e Trieste, con modifiche alla viabilità. "Intervento necessario per garantire un maggiore decoro a viale Trento e Trieste – spiega l’assessore Agnese Protasi (foto)–. Ai lavori di potatura che serviranno a contenere la crescita delle chiome, abbiamo legato lo spazzamento della strada e dei marciapiedi sulla scorta di quanto già fatto nei giorni scorsi a San Nicolò e a San Martino in Trignano. In questo caso puntiamo a garantire maggiore sicurezza per le auto, i pedoni ed i ciclisti e una pulizia puntuale dell’intero viale che è il primo luogo della città vissuto dai turisti che arrivano a Spoleto in treno". Durante i lavori che, ad esclusione di domenica , interesseranno entrambi i lati del viale sia la mattina che il pomeriggio, è previsto il divieto di sosta delle auto dalle 7 alle 18 per consentire ai mezzi di cantiere di eseguire i lavori. Nello specifico giovedì 21 marzo l’intervento interesserà il lato destro di viale Trento e Trieste (direzione di marcia Piazza Polvani – Largo Jones), nel tratto compreso tra via Brigata Garibaldi e largo Melvin Jones, mentre venerdì 22 il tratto interessato dai lavori di potatura e spazzamento sarà quello tra Piazza Polvani e via Brigata. Sabato 23 marzo l’intervento riguarderà il lato destro nel tratto tra Largo Melvin Jones e via Fratelli Cervi, mentre lunedì 25 marzo l’ultimo tratto su cui si interverrà sarà quello tra via Fratelli Cervi e Piazza Polvani.