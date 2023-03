Poster della Pace, premiazione al ’Museo università arti e mestieri’

GUBBIO – Nella prestigiosa sede del Muam (Museo università arti mestieri), si è svolta la premiazione dell’edizione 2023 del concorso “Poster della Pace” (foto), indetto dal Lions Club Gubbio, presieduto dall’avv. Giacomo Mancini e riservato alle scuola medie. L’iniziativa ha ottenuto un significativo successo sul piano della partecipazione e della qualità, grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica della scuola Mastro Giorgio-Nelli Francesca Pinna, della coordinatrice di Arte e Immagine Lucia Angeloni e delle insegnanti Marta Borsellini e Monia Fioroni. Il tema del concorso, “Guida con compassione”, ha visto gli studenti realizzare dei bellissimi disegni, valutati da una apposita commissione. Alla fine sono stati scelti i poster di Pietro Panfili della 3a G (prof. Monia Fioroni) e Giada Cotroneo della 2a D (prof. Marta Borsellini). “Un grande ringraziamento ha concluso il Presidente Mancini – va alle insegnanti per il lavoro svolto e agli alunni che con dedizione e impegno hanno realizzato gli elaborati come sempre pieni di amore e di speranza per il futuro".