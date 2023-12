Poste Italiane. Nuovo centro a Ponte Rio

TODI – Un nuovo Centro Distribuzione di Poste Italiane nella zona industriale di Ponterio. È quanto è stato realizzato di recente, in modo funzionale al Joint Delivery, il modello di recapito introdotto sull’intera area territoriale. Il Centro ha competenza sui comuni di Todi, Deruta, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana e Montecastello Vibio e dispone di un parco mezzi che comprende 23 auto, di cui 14 auto elettriche, con le quali ogni giorno i portalettere raggiungono gli oltre 16 mila civici serviti. Nel Centro lavorano 33 addetti tra portalettere e operatori interni. I volumi su base annua che vengono gestiti sono significativi poiché si attestano su circa 46 mila pezzi di corrispondenza "ordinaria", circa 232 mila pezzi di posta a firma e 72 mila pacchi.

Moderni e funzionali gli strumenti di lavoro come i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare la corrispondenza più velocemente. Tutti i portalettere sono dotati di palmare con cui gestiscono la corrispondenza ordinaria e a firma in modo veloce e tracciato, portando a domicilio numerosi servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti. Il destinatario, infatti, può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito CirrusMaestro.

S.F.