Post-sisma, dodici milioni per la ricostruzione a Perugia e Umbertide

La Commissione Bilancio della Camera, durante la seduta notturna, ha approvato emendamenti di significativa importanza per la manovra finanziaria del 2025. Si tratta infatti di risorse stanziate in favore dei cittadini delle zone colpite dal sisma del marzo 2023 nei comuni di Perugia e Umbertide. Per dare una spinta alla ricostruzione , il Governo ha drenato 5 milioni per il 2025 e 7 milioni per il 2026 per avviare attività di progettazione e opere di ricostruzione, affidati alla Struttura del Commissario alla Guido Castelli, senza nuovi oneri per la finanza pubblica e con la possibilità, dal 2027, di accedere a un fondo di oltre un miliardo di euro. Inoltre, per alleviare il carico economico delle famiglie colpite dal terremoto, viene confermata l’esenzione Imu per i fabbricati abitativi inagibili per il 2025 e fino alla loro ricostruzione. Soddisfazione da parte del sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco (FdI) e la vicepresidente della Camera, Anna Ascani (Pd).