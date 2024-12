Possibili carenze idriche nella zona est della città per manutenzione

FOLIGNO Giornata di disagi, oggi, per la zona est di Foligno, dove potrebbero verificarsi carenze idriche a causa di interventi manutentivi da eseguirsi sulla rete di distribuzione. Vus informa che le operazioni di manutenzione andranno avanti dalle 9.45 alle 18. In questa fascia oraria, e fino alla fine degli interventi, potranno verificarsi cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua nelle zone di Foligno est, ovvero la zona compresa tra via Campagnola fino a Sant’ Eraclio e la zona ad est della linea ferroviaria Orte Falconara. Nello specifico, tra le altre, via Uppello, vocabolo Colpernaco, via Sassovivo, via Campagnoa, via Piave, via Isonzo, via Ticino, via Garigliano, via Po, via Reno.