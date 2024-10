Possesso abusivo di armi. Scatta la denuncia

MONTELEONE DI SPOLETO Non dichiara i fucili da caccia del suocero deceduto: denunciato uomo di 56 anni. I carabinieri, nell’ambito di una serie di controlli effettuati nei confronti detentori di armi, hanno individuato e denunciato un 56enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto p responsabile dei reati di detenzione abusiva e omessa custodia di armi. I militari hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione dell’uomo, nella frazione montana di Ruscio. Sono stati rinvenuti due fucili da caccia illegalmente detenuti. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è stato possibile verificare che le armi appartenevano al suocero defunto, che le deteneva comunque legittimamente ma, dopo la sua morte, non sono mai state oggetto di richiesta di nuovo nulla osta per la detenzione alle autorità competenti. Inoltre, i due fucili sono stati recuperati all’interno di una cantina, priva di qualsiasi accorgimento di sicurezza e quindi prelevabili da chiunque avesse accesso a quel locale. Per queste ragioni l’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva e omessa custodia di armi. Le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro.