Porziuncola messa in sicurezza. Completati i restauri strutturali: "Si rischiava un’altra Norcia"

"Non si poteva rischiare un’altra Norcia". Il Ministro Provinciale di Umbria e Sardegna fra’ Francesco Piloni ha ricordato questa frase che ha spinto, dopo il sisma del 2016, a un’indagine completa del rischio sismico dell’edificio con il Dica dell’Università degli Studi di Perugia, e poi alla realizzazione dei lavori: interventi di restauro, con un grandioso intervento strutturale sulla Cupola, che sovrasta la Porziuncola, di consolidamento e messa in sicurezza dei dipinti murali delle cappelle laterali, dell’altare di San Pietro in Vincoli e di parte della facciata laterale che si sono conclusi da poco.

"Utilizzando risorse dell’Umbria e mettendole in sinergia", ha aggiunto Piloni. I lavori di ripristino statico e di miglioramento sismico della Basilica di Santa Maria degli Angeli erano iniziati nell’aprile 2023, ieri la presentazione degli interventi con l’iniziativa "Così abbiamo salvato la Porziuncola", nel giorno dell’Annunciazione ma anche dell’anniversario della posa della prima pietra nel 1569 della Basilica, eretta tra il 1569 e il 1679 su progetto dell’architetto Galeazzo Alessi. "Opere che hanno assicurato la sicurezza sismica e strutturale della Basilica, con il livello di sicurezza che è stato innalzato da un 30 per cento a un 70 per cento", ha aggiunto l’ingegner Riccardo Vetturini, progettista degli interventi strutturali. Evidenziato il sistema di monitoraggio applicato al ‘tamburo’ e alla cupola innalzata che ne verificano le dinamiche stabili e dinamiche. Intervenuti inoltre il Commissario Straordinario per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016 Guido Castelli, la presidente della Regione Stefania Proietti e Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali dell’Umbria, che ha trattato il tema "Nuove luci sulla Porziuncola".

Maurizio Baglioni